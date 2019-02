Le probabili formazioni di Fiorentina-Atalanta - Muriel e Gomez titolari

Fischio d'inizio alle ore 21. Cronaca live, pagelle e voci dei protagonisti su TuttoMercatoWeb.com!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo le reti bianche di ieri sera all'Olimpico, tocca a Fiorentina e Atalanta dare vita alla partita di andata delle semifinali di Coppa Italia. Per entrambe le squadre si tratta di un'occasione più unica che rara, come ammesso nelle scorse ore anche dai due allenatori Pioli e Gasperini: ecco perché c'è da attendersi grande battaglia e spettacolo, oltre che il grande livello di agonismo che le due squadre sanno regalare, nel doppio confronto. Viola che arrivano qui dopo aver eliminato Torino e Roma, orobici che invece hanno dovuto far fuori prima il Cagliari e poi la Juventus per potersi assicurare l'appuntamento.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Per Pioli il dubbio è forse uno soltanto. Nel suo 4-3-3 sicuramente in porta c'è Lafont, così come davanti a lui si rivedrà Milenkovic, out la scorsa per febbre, al fianco di Hugo, mentre Laurini dovrebbe scalzare Ceccherini per il posto di terzino destro. Biraghi completa il reparto. Vanno verso la conferma i tre centrocampisti visti anche domenica con l'Inter: Fernandes davanti alla difesa, Benassi e Veretout le due mezzali. Davanti si rivede dal 1' Muriel, che costringerà verosimilmente di nuovo in panchina. Difficile che esca uno tra Gerson e, soprattutto, Chiesa.

COME ARRIVA L'ATALANTA - Gasperini deve far a meno degli squalificati Djimsiti e Freuler, oltre a Gosens per infortunio. Ma recupera un paio di titolari essenziali. Nel suo 3-4-2-1 tra i pali c'è Berisha, difeso dalla linea a tre con Mancini e i rientranti Toloi e Palomino, tenuti a riposo nel ko arrivato in casa del Torino sabato. Sugli esterni i titolarissimi: Hateboer a destra e Castagne a sinistra. In mezzo al posto di Freuler dovrebbe esserci quindi Pasalic, con il rientrante De Roon. Recuperato anche Gomez, in pole per affiancare il grande ex Ilicic alle spalle dell'unica punta Zapata.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Laurini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Fernandes, Veretout; Gerson, Muriel, Chiesa. A disposizione: Terracciano, Brancolini, Ceccherini, Hancko, Norgaard, Dabo, Pjaca, Vlahovic, Graiciar, Simeone. Allenatore: Stefano Pioli.

Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, De Roon, Pasalic, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata. A disposizione: Gollini, Rossi, Ibanez, Masiello, Reca, Pessina, Barrow, Kulusevski, Piccoli. Allenatore: Gian Piero Gasperini.