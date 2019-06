Le probabili formazioni di Francia-Romania U21- Italia in attesa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per arrivare in semifinale agli Europei Under 21, l'Italia è appena ad un filio. Il rischio, per gli azzurrini, è rappresentato da Francia e Romania. Se pareggiano passano entrambe e già nell'Europeo 2015 la selezione giovanile italiana era stata eliminata dal pareggio fra Svezia e Portogallo. Francia e Romania sono a sei punti con Inghilterra e Croazia a zero punti, già eliminate. Ci sono otto precedenti tra le due nazionali: 4 vittorie per i francesi, 4 pareggi e nessuna vittoria per i rumeni. Calcio d'inizio alle ore 21.00, si gioca all'Orogel Stadium di Cesena. L'arbitro è il bulgaro Kabakov.

COME ARRIVA IL FRANCIA - Quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare per i francesi. Sarà 4-2-3-1 per la selezione transalpina con Mateta centravanti.

COME ARRIVA LA ROMANIA - Cinque vittorie consecutive per i rumeni, vera sorpresa di questo Europeo. Otto reti segnate, equamente divise tra le due gare. Sarà 4-2-3-1 anche per loro con Petre centravanti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FRANCIA (4-2-3-1): Bernardoni; Amian, Konaté, Upamecano, Ballo; Guendouzi, Ntcham; Ikoné, Reine-Adélaïde, Del Castillo; Mateta. C.T. Ripoll

ROMANIA (4-2-3-1): Radu; Manea, Nedelcearu, Pascanu, Stefan; Nedelcu, Cicaldau; Coman, Hagi, Ivan; Petre. C.T. Radoi.

ARBITRO: Kabakov (Bulgaria)