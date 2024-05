Ufficiale Il SudTirol saluta Vinetot. Il difensore lascia il club a termine della stagione dopo 7 anni"

È con una nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente che, quando l'ultima gara della stagione di Serie B si avvicina (cadetteria in campo questa sera alle 20.30, e Palermo avversario di turno), il SudTirol "annuncia che dopo sette anni ricchi di successi, Kevin Vinetot lascerà la società al termine della stagione agonistica 2023-2024.

Classe 1988, 36 anni il prossimo 14 giungo, difensore centrale di origini parigine, Kevin Vinetot, è arrivato all’FC Südtirol nell'estate del 2017, portando con sé non solo il suo indubbio talento calcistico, ma anche straordinaria umiltà ed elevata professionalità che lo hanno reso un punto di riferimento costante e un esempio per tutti.

Durante il percorso in biancorosso, Vinetot ha ricoperto un ruolo di elevata importanza, risultando spesso e volentieri fondamentale come faro della retroguardia. Ha disputato complessivamente 183 partite, mettendo a segno sette reti. La sua presenza in campo è stata un mix di esperienza, sicurezza e leadership, tanto da meritarsi il ruolo di capitano in diverse occasioni.

Tra i momenti memorabili della sua carriera con l’FC Südtirol, spicca sicuramente la stagione 2021-2022, nel cui corso Vinetot ha contribuito in modo determinante alla vittoria del campionato di Serie C e alla prima, storica promozione della squadra in Serie B".