Le probabili formazioni di Grecia-Italia - Out Insigne, Quagliarella dal 1'

Si fa sul serio, c'è un Europeo da conquistare per l'Italia, che torna a dare segnali positivi dopo l'esclusione dall'ultimo Mondiale. Le qualificazioni per la manifestazione del 2020 continuano, bisogna puntare ancora a vincere adesso. Roberto Mancini va ad Atene, la Nazionale va a caccia dei tre punti contro una Grecia che pure è in crescita dopo un periodo di crisi. Si gioca ad Atene, ore 20.45. Per ben cominciare.

COME ARRIVA LA GRECIA - Quattro punti nelle prime due partite del girone di qualificazione grazie ad una vittoria contro il Lichtstein e un pareggio in Bosnia. E' in crescita la Grecia, che sta dando segnali incoraggianti anche sul piano del gioco. L'ultima partita disputata, però, è stata quella di fine maggio con la Turchia, un'amichevole, finita male: 2-1 per gli avversari, ma il risultato lì conta fino ad un certo punto. In conferenza stampa spesso si bluffa e l'ha fatto anche Anastasiadīs in conferenza stampa. Invece la Grecia è molto diversa da quella descritta dal proprio tecnico. Probabile il 3-5-2, con Siovas ad aggiungersi a Papastathopoulos e Manolas, più Mavrias e Koutris da terzini, Samaris e Zeca come cerniera centrale. Fortounis da trequartista, Masouras e Koulouris in avanti. Senza Donis la Grecia non fa più di tanto paura, se non per chi, riferendosi a Fortounis, deve accendere la luce. Il migliore dei greci in uno stadio che, al momento, sarà riempito da dodici mila persone: un deserto in un impianto da 70 mila.

COME ARRIVA L'ITALIA - Un 6-0 e un 2-0 nel nuovo anno, uno al Liechtenstein e uno alla Finlandia. Il 2019 dell'Italia è cominciato così, nel migliore dei modi, e Roberto Mancini vuole proseguire con il suo ruolino positivo, che va avanti dal successo in Polonia dello scorso anno ed è andato avanti con la vittoria sugli Stati Uniti per 1-0 in amichevole. Primi nel girone, proprio davanti alla Grecia, gli azzurri sono i candidati principali ovviamente a vincere il proprio gruppo di qualificazione e strappare un pass per Euro2020. Per quel che concerne la formazione, il c.t. di Jesi ha pochi dubbi. Sarà 4-3-3, ma senza tridente leggere come un passato. Perché è Fabio Quagliarella, a oggi, il probabile titolare per la sfida di domani sera contro la Grecia. Fuori Lorenzo Insigne, dopo un ultimo periodo a Napoli non propriamente brillantissimo, dentro il centravanti della Sampdoria, tirato a lucido nonché capocannoniere della Serie A. Ci sono altri quattro centravanti, alla fine sarà Bernardeschi ad allargarsi sulla sinistra. In porta spazio a Sirigu, mentre in mediana dovrebbe spuntarla Barella accanto a Jorginho e Verratti.



PROBABILI FORMAZIONI:

GRECIA (3-4-1-2): Vlachodimos; Manolas, Siovas, Papastathopoulos; Mavrias, Zeca, Samaris, Koutris; Fortounis; Masouras, Koulouris

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Quagliarella, Bernardeschi.