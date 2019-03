Le probabili formazioni di Lazio-Parma - Senza Immobile, tocca a Caicedo

© foto di Insidefoto/Image Sport

A Roma arriva un Parma determinato a continuare a vincere: di fronte ci sarà una Lazio con un'assenza importante, ma che dopo Firenze non può permettersi passi falsi. I biancocelesti, vogliosi di continuare a credere nel quarto posto in attesa del recupero della sfida contro l'Udinese, proveranno a sfruttare il derby di Milano per conquistare posizioni in classifica, mentre il Parma ha ancora voglia di stupire dopo essere tornato al successo casalingo contro il Genoa dell'ex Prandelli. Ad arbitrare la sfida ci sarà Luca Banti della sezione di Livorno: con lui gli assistenti di linea Fiorito e Vecchi, il quarto uomo Serra, mentre al VAR designati Pairetto e Valeriani.

LE ULTIME DA ROMA - Nella Lazio Inzaghi ha poche scelte in attacco: fuori Immobile per squalifica, dentro il tandem Correa-Caicedo, che ha già incantato nel derby capitolino stravinto appena due settimane fa. Luis Alberto anche durante la rifinitura è stato provato mezzala, al suo fianco ancora Milinkovic-Savic e Leiva. Sulla sinistra toccherà al solito Lulic, a destra Marusic in vantaggio su Romulo dopo la convincente prova al Franchi, mentre il dubbio vero e proprio sembra arretrato. Acerbi e Radu confermati, la terza maglia se la contendono Patric, Bastos e Luiz Felipe, mentre Wallace sarà convocato ma andrà in panchina.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa; Caicedo.

Allenatore: Inzaghi

LE ULTIME DA PARMA - D'Aversa ha il dubbio Bastoni che potrebbe riprendersi il posto di centrale accanto a Bruno Alves dirottando Gagliolo sulla fascia. Ma Dimarco ha convinto col Genoa, al momento i bookmakers dicono che dovrebbe toccare ancora a lui. A centrocampo, fermo Stulac per infortunio e squalificato Scozzarella, il tecnico crociato ha il dubbio in cabina di regia: la logica dice che dovrebbe toccare a Machin, con Kucka a destra e Rigoni a sinistra. In attacco sono sicuri del posto Gervinho ed Inglese, mentre Biabiany dovrebbe essere terzo a destra. A meno che, non sia proprio il francese ad adattarsi in mezzo...

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Dimarco; Kucka, Machin, Rigoni; Gervinho, Inglese, Biabiany.

Allenatore: D’Aversa