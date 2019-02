Le probabili formazioni di Lazio-Siviglia - Sfida Caicedo-André Silva

Fischio d'inizio oggi pomeriggio pomeriggio alle ore 18.55. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un quarto di finale anticipato, ma anche qualcosa di più. Anche perché conosciamo le ambizioni da parte di entrambe le compagini per quanto riguarda l'Europa League. Si torna in campo anche nella seconda competizione continentale, con Lazio e Siviglia che si sfidano alle ore 18.55 nel match di andata dei sedicesimi di finale. Gli uomini di Inzaghi stanno vivendo un ottimo periodo di forma, nonostante l'assenza di Ciro Immobile: qualificazione alla semifinale di Coppa Italia arrivata ai calci di rigore contro l'Inter, doppia vittoria per 1-0 rispettivamente contro Frosinone ed Empoli. Situazione opposta per gli andalusi, viste le due sconfitte consecutive (Barcellona e Celta Vigo) e il pareggio contro l'Eibar. Ma sappiamo benissimo la storia di questa squadra in Europa League. Non bisogna mai sottovalutare chi ha esperienza in una competizione da dentro o fuori.

COME ARRIVA LA LAZIO - Napoli e Juventus sembrano essere ormai partite dimenticate. Nell'ultimo periodo la squadra di Inzaghi ha comunque dato l'impressione di poter gestire meglio le partite più complesse. La qualificazione alla semifinale di Coppa Italia ha portato molto entusiasmo, ora bisogna sfoderare una gran prova anche in Europa. Qualche defezione importante per il tecnico capitolino, con Milinkovic-Savic e Immobile ancora assenti. Strakosha confermato in porta, difesa a tre composta da Luiz Felipe, Acerbi e Radu. In mediana spazio a Lucas Leiva, con Luis Alberto arretrato e Parolo a completare la parte centrale. Marusic e Lulic agiranno sulle corsie esterne, in avanti vedremo con molta probabilità Correa e Caicedo. Ci potrebbero essere sorprese dell'ultimo minuto ma alcune scelte sono obbligate, anche per far fronte ai prossimi impegni.

COME ARRIVA IL SIVIGLIA - Il momento non è positivo per gli uomini di Machin, anche se i numeri in campionato parlano chiaro: quarto posto in classifica e possibilità di conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. Bisogna però pensare partita dopo partita, come confermato dal tecnico castigliano. In mediana assente Gonalons, ci sarà qualche cambio rispetto al match pareggiato contro l'Eibar. Banega è sicuro di un posto in mediana, visto che sarà squalificato nel prossimo turno di campionato. Mesa, Navas ed Escudero andranno a completare il reparto, anche se Promes potrebbe essere la sorpresa dell'ultimo minuto. Tra le linee agirà Vazquez, con Ben Yedder e André Silva in attacco. In difesa spazio a Carrico, Kjaer e Mercado a protezione di Vaclik.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Caicedo.

A disposizione: Proto, Bastos, Durmisi, Patric, Romulo, Badelj, Cataldi.

Allenatore: Simone Inzaghi

SIVIGLIA (3-4-1-2): Vaclik; Carrico, Kjaer, Mercado; Navas, Banega, Mesa, Escudero; Vazquez; Ben Yedder, Andrè Silva.

A disposizione: Soriano, Promes, Sergi Gómez, Rog, Sarabia, Munir, Bryan Gil.

Allenatore: Pablo Machin