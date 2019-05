Le probabili formazioni di Lecce-Spezia - Tornano Calderoni e Tachtsidis

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Appuntamento con la Serie A al Via del Mare, o quantomeno è questo che sperano i tifosi del Lecce, che in quest'ultima giornata di Serie B riempiranno in ogni ordine di posto lo stadio per spingere la squadra fino all'insperata promozione diretta, Palermo permettendo. Di fronte ci sarà lo Spezia, che dal canto suo non è ancora certo di avere un posto ai play-off. Riflettori puntati in Salento: ore 15, Lecce-Spezia, sarà A o play-off?

COME ARRIVA IL LECCE - A complicare i piani del Lecce è stata l'inaspettata sconfitta di Padova, contro una squadra già retrocessa, che non ha permesso alla squadra di festeggiare anticipatamente la promozione in Serie A. Tutti sperano che sia soltanto un discorso rimandato, il secondo match-point non può essere sbagliato dopo quanto di buono fatto durante la stagione. "Ci giochiamo la possibilità di rimanere nella storia della città", ha detto Fabio Liverani in conferenza stampa per caricare un ambiente già carico. L'allenatore ex Genoa recupererà un paio di pedine importanti per quest'ultima partita di campionato. Calderoni riprenderà il suo posto a spingere sulla fascia sinistra, mentre Tachtsidis tornerà a dettare i tempi nel ruolo di play-maker in mediana. Accanto a lui Petriccione e uno tra Tabanelli e Majer, con quest'ultimo in vantaggio nel ballottaggio. Davanti Mancosu alle spalle di La Mantia e Falco.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Prima della vittoria con il Crotone ed una serie di risultati positivi a corredo dal resto della Serie B, in casa Spezia qualcuno aveva già cominciato a storcere il naso. I più pessimisti, quelli che credevano fosse complicato a quel punto raggiungere i play-off. Invece i tre punti messi in tasca la scorsa settimana ha lanciato la formazione bianconera al sesto posto in classifica, a +2 sull'Hellas Verona, attualmente prima esclusa dagli spareggi. In mezzo ci sono Cittadella e Cremonese. Chi andrà fuori? Ad oggi la meno probabile è proprio lo Spezia, che però comunque cercherà di strappare almeno un punticino al Via del Mare e guastare la festa salentina. Per quanto riguarda la formazione, proprio in vista degli spareggi-promozione, Pasquale Marino potrebbe decidere di preservare Okereke, preferendogli uno tra Gyasi e Pierini. In difesa il ballottggio invece riguarda la fascia destra: Vignali dovrebbe spuntarla su De Col.

PROBABILI FORMAZIONI:

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Venuti, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Petriccione; Mancosu; La Mantia Falco. Allenatore: Liverani.

SPEZIA (4-3-3): Lamanna; Vignali, Ligi, Terz, Augello; Mora, Bartolomei, Ricci; Gyasi, Galabinov, Bidaoui. Allenatore: Marino.