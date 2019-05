Le probabili formazioni di Milan-Bologna - Gattuso sceglie il 4-3-3

Fischio d'inizio alle 20.30. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sinisa Mihajlovic sfida il suo recente passato. Il tecnico serbo torna a San Siro con il Bologna, avversario del Milan nel Monday Night della 35a giornata. Il ritorno fra i grandi d’Europa si mescola con la sopravvivenza in un match delicatissimo per entrambe le compagini. I rossoneri arrivano da un periodo altalenante. Dopo aver battuto in casa la Lazio nello scontro diretto per la Champions, la squadra di Gattuso ha pareggiato a Parma e poi perso 2-0 in casa del Toro nell’ultimo match di campionato. I felsinei invece sono stati rivitalizzati dal nuovo tecnico e dopo lo scivolone in casa dell’Atalanta, 4-1 con le reti subite tutte nel primo quarto d’ora di gara, i rossoblu hanno travolto Chievo, Sampdoria ed Empoli, quest’ultimo successo di platino, e pareggiato senza reti in casa della Fiorentina. Gli ultimi due precedenti a San Siro hanno visto altrettante vittorie del Milan - 3-0 il 21 maggio del 2017 e 2-1 il successivo 10 dicembre - ma per arrivare ad un successo del Bologna dobbiamo andare indietro solo di un anno: era il 6 gennaio 2016 e una rete a otto minuti dalla fine di Giaccherini ha permesso ai rossoblu di espugnare il “Meazza” per 1-0. L’incontro sarà affidato al signor Marco Di Bello della sezione arbitrale di Brindisi.

COME ARRIVA IL MILAN - Gennaro Gattuso sembra aver scelto per il tridente. Il tecnico rossonero dovrebbe essere orientato a schierare Piatek al centro dell'attacco con Suso a destra e Calhanoglu a sinistra per il 4-3-3. A centrocampo ci sarà il terzetto formato da Kessie, Biglia e Paquetà mentre in difesa Romagnoli sarà squalificato. Al centro Musacchio dovrebbe far coppia con Zapata mentre gli esterni, a protezione della porta difesa da Donnarumma, saranno Abate da una parte e Rodriguez dall’altra.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Sinisa Mihajlovic non dovrebbe cambiare molto rispetto alle ultime uscite ufficiali. Il modulo è quello che dà maggiori garanzie e ha permesso ai rossoblu il cambio di passo. Squadra schierata dunque con il 4-2-3-1 con Skorupski in porta. In difesa ci saranno Calabresi e Dijks sulle corsie mentre Danilo e Lyanco saranno i centrali. La diga di mediana sarà composta Poli e Pulgar mentre Orsolini, Svanberg e Sansone dovrebbero giocare in appoggio all’unica punta che sarà Palacio.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-3-1-2): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Zapata, Rodriguez; Kessie, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Conti, Laxalt, Bakayoko, Bertolacci, Mauri, Borini, Castillejo, Cutrone. Allenatore: Gennaro Gattuso.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabresi, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Pulgar; Orsolini, Svanberg, Sansone; Palacio. A disposizione: Da Costa, Santurro, Corbo, Helander, Paz, Donsah, Krejci, Svanberg, Destro, Edera, Falcinelli, Santander. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.