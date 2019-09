Le probabili formazioni di Perugia-Juve Stabia - Oddo per il tris

Fischio d'inizio sabato alle 15. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Perugia di Massimo Oddo vuole continuare a vincere. Iemmello e compagni guidano la classifica a punteggio pieno e sul loro cammino troveranno la Juve Stabia, ancora a secco di punti. Una partita che vede gli umbri favoriti, con i nuovi arrivati subito a disposzione.

COME ARRIVA IL PERUGIA - Mister Oddo dovrebbe confermare il 4-3-1-2 visto nelle prime uscite. Unici assente Kouan, squalificato dopo il rosso rimediato a Livorno, e Angella per un problema muscolare. Subito convocato il nuovo arrivato Falcinelli. Vicario sarà il titolare in porta. Difesa a 4 con Rosi, Gyomber, Sgarbi e Di Chiara. Centrocampo a 3 con Falzerano, Carraro e il neo arrivato Balic. Fernandes trequartista dietro la coppia d'attacco composta da Iemmello e Falcinelli. Panchina iniziale per Melchiorri.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA - Mister Caserta dovrebbe schierare i suoi con il 3-5-2. Branduani tra i pali, trio difensivo con Vitiello, Troest e Tonucci. Carlini regista, con ai suoi lati Calò e Mallamo. A destra Elia e Germoni a sinistra. Coppia d'attacco composta da Di Gennaro e Cissè. Convocato il nuovo arrivato Forte, ma dovrebbe comunque cominciare dalla panchina.

Fischio d'inizio previsto alle 15 al Curi di Perugia. A dirigere l'incontro sarà Prontera di Bologna, assistito da Tardino di Milano e Lanotte di Barletta.