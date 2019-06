Le probabili formazioni di Portogallo-Svizzera - Ronaldo contro Seferovic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Final Four della Uefa Nations League. In campo per il titolo Portogallo, Svizzera, Olanda e Inghilterra. All'Estadio Do Dragaso, il Portogallo di Ronaldo sfida per l'accesso alla finale la Svizzera. I lusitani hanno superato, nel gruppo 3, Italia e Polonia, mentre gli elvetici hanno superato, nel gruppo 2, Belgio e Islanda. n caso di parità alla fine dei tempi regolamentari, sono previsti i tempi supplementari ed eventualmente i rigori. Saranno utilizzate sia la goal line technology che il Var. Il Portogallo, campione d'Europa in carica, pur favoriti dal pronostico, giocando peraltro in casa, i lusitani dovranno difendersi dall'insidia elvetica, mina vagante del lotto. Ventidue precedenti in totale con 7 vittorie per il Portogallo, 5 pareggi e 10 vittorie per la Svizzera. Calcio d'inizio alle ore 20.45. L'arbitro è il tedesco Brych.

COME ARRIVA IL PORTOGALLO - Una vittoria (contro la Scozia per 1-3), poi quattro pareggi consecutivi per la selezione di Santos. Sarà 4-4-1-1 con Joao Felix alle spalle di Cristiano Ronaldo.

COME ARRIVA LA SVIZZERA - Tre vittorie, una sconfitta (contro il Qatar) e un pareggio (3-3 contro la Danimarca) per gli elvetici. Sarà 4-2-3-1 per Petkovic con Fernandes, Shaqiri e Zuber alle spalle di Seferovic.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PORTOGALLO (4-4-1-1): Rui Particio; Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Mario Rui; Bernando Silva, Pizzi, Carvalho, Rafa Silva; Joao Felix; Ronaldo. C.T. Santos.

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Mbabu, Schar, Akanji, Rodriguez; Zakaria, Xhaka; Fernandes, Shaqiri, Zuber; Seferovic. C.T. Petkovic.

ARBITRO: Brych (Germania)