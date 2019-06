Le probabili formazioni di Ucraina-Corea del Sud U20 - In palio il titolo

© foto di J.M.Colomo

Il sogno dell’Italia di conquistare i Mondiali Under 20 di Polonia 2019 è svanito martedì scorso. La nazionale allenata da Paolo Nicolato ha perso in semifinale contro l’Ucraina, che si è imposta con un gol segnato da Sergiy Buletsa e ha resistito anche nella fase conclusiva del match, quando è rimasta in inferiorità numerica per l’espulsione di Denys Popov. E adesso sarà la selezione gialloblù a giocarsi la finale, da favorita, contro la Corea del Sud. Appuntamento alle 18.

COME ARRIVA L'UCRAINA U20 - Nel 2019 l'Ucraina Under 20 non ha mai perso, tra amichevoli e gare ufficiali. Sette vittorie e due pareggi il computo totale di quest'anno solare, ancor migliore invece il cammino in questo Mondiale. Esordio vincente con gli Stati Uniti, altro successo di misura contro il Qatar, il pareggio alla terza giornata dei gironi. E poi la fase a eliminazione diretta: battuti Panama agli ottavi e Colombia ai quarti di finale. E l'Italia, come detto, in semifinale. Per questa sfida, il commissario tecnico Petrakov dovrebbe shierare una formazione prudente, con il 5-4-1. La forza è sugli esterni, dove Konoplia e Korniienko saranno titolari. Torna il centrocampista Tsitaishvili, squalificato con l'Italia, mentre tra i pali confermato Lunin.

COME ARRIVA LA COREA DEL SUD U20 - Percorso quasi ineccepibile anche per la Corea del Sud in questo Mondiale, anche se in questa finale i favori del pronostico sono tutti dal lato ucraino. Dopo la prima sconfitta con il Portogallo, la nazionale asiatica ha messo in serie cinque successi di fila: Sudafrica, Argentina, Giappone, Senegal e, per l'appunto, l'Italia in semifinale. Per quanto riguarda la formazione, non cambia la Corea del Sud di Chung Jung-yong, che dopo aver superato l’Ecuador per 0-1, con una parata sensazionale di Lee Gwang-yeon al 95′, arriva all’atto finale del torneo forte di cinque vittorie consecutive, seppur ai rigori col Senegal. I due da monitorare sono gli attaccanti, Lee Kang-in e Oh Se-hun.

PROBABILI FORMAZIONI:

UCRAINA U20 (5-4-1): Lunin; Konoplia, Safronov, Bondar, Beskorovainyi, Korniienko; Kashchuk, Chekh, Dryshlyuk, Buletsa; Sikan.

COREA DEL SUD U20 (5-3-2): K.-Y. Lee; Hwang, J.-S. Lee, H.-U. Kim, J.-I. Lee, Choi; Ko, S.-Y. Kim, Jeong; K.-I. Lee, Oh.