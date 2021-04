Corriere dello Sport: "Playoff e controllo dei costi: Gravina va oltre la Superlega"

vedi letture

Il Corriere dello Sport sottolinea come Gravina e la Figc abbiano scelto di non punire i club coinvolti nella questione Superlega, a meno che non si continui a perseverare nell'errore. E ha proposto di tenere sotto controllo la gestione dei costi affinché dalla stagione 2021-22 questi non superino l'80% dei ricavi. Il Consiglio vara pure la norma "anti-Superlega", secondo cui chi si iscrive alla Serie A non può partecipare a competizioni private". Infine, Gravina spinge per l'introduzione di playoff e playout già alla prossima stagione.