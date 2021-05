La Repubblica: "Lazio-Torino, incroci pericolosi. Cairo rischia in casa di Lotito"

vedi letture

"Lazio-Torino, incroci pericolosi. Cairo rischia in casa di Lotito", titola stamane La Repubblica. La partita chiave della propria stagione, il Torino dovrà giocarsela contro la Lazio. E Lotito avrà una possibilità ghiottissima: "vendicarsi" di Urbano Cairo, costringendolo a giocarsi tutto nello spareggio di domenica contro il Benevento. Ma vendicarsi di cosa? Nello scorso autunno, un esposto del Torino, sconfitto in casa al 98', generò il famoso "caso tamponi". Ma il fatto stesso che questa gara si giochi è una vittoria per Urbano Cairo, contro il suo rivale Lotito. Che poi rivale fino ad un certo punto, fino quando gli interessi non coincidono, come nel caso della riforma dei campionati Primavera, in cui entrambe le formazioni rischiano la retrocessione.