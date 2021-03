La Stampa: "Mancini ha pochi dubbi per l'Italia che affronterà l'Europeo"

"Italia ed Europeo, pochi dubbi per Mancini. Scende Caputo, Scamacca solo per il futuro", titola l'edizione odierna de La Stampa. Il CT Mancini dovrà fare la scelta dei 23 per l'Europeo, una scelta complicata ma che in gran parte è già stata fatta. Davanti Immobile e Belotti sono certi del posto, con Kean che fungerà da jolly offensivo. In calo le quotazioni di Caputo, mentre Scamacca solo in ottica futura. Sugli esterni intoccabili Chiesa e Insigne, poi Bernardeschi, insidiato da Berardi. A centrocampo Jorginho, Verratti e Barella avranno in mano la regia, poi Pellegrini, Locatelli e uno tra Cristante e Sensi. Dietro Chiellini e Bonucci in pole, con Acerbi e Bastoni pronti a completare il pacchetto di centrali. Spinazzola ed Emerson a sinistra, con Florenzi a destra: resta un posto, conteso da Di Lorenzo, Toloi e Calabria.