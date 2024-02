Tuttosport: "Huijsen, gol e dubbi. La Roma lo intriga ma la Juve ha altri programmi"

"Huijsen, gol e dubbi. La Roma lo intriga ma la Juve ha altri programmi" scrive oggi Tuttosport in edicola. "Juve o Roma nel futuro? Non lo so, nel calcio può succedere di tutto" ha detto il giovane Huijsen dopo il primo gol segnato in A. Il classe 2005 è in prestito secco ai giallorossi, con l'addio di Mourinho e il cambio modulo di De Rossi potrebbe trovare meno spazio, ma il talentino olandese è intrigato dalla Roma. "Ma la Juventus ha altri programmi nella mente: Huijsen è il futuro della retroguardia bianconera e ora la speranza è che questa rete possa dargli fiducia e pure aiutarlo a trovare più spazio", scrive il quotidiano.