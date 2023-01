Tuttosport: "Processo Milan: Maldini imputato per il mercato estivo, colpa di De Ketelaere"

"Processo Milan: Maldini imputato per il mercato estivo, colpa di De Ketelaere" scrive Tuttosport. In casa rossonera è tempo di riflessioni dopo il ko in Supercoppa contro l'Inter. Critiche anche all'operato di Paolo Maldini: i nuovi acquisti non giocano e non funzionano ma il dirigente è imputato per l'arrivo di De Ketelaere, che sin qui non ha reso secondo aspettative, ma non solo perché "il Milan ha perso un titolarissimo come Kessie, ma non lo ha sostituito con un elemento di altrettanto spessore". E manca anche un vice Giroud.