Il picco di ricerche su Gravina quando la Salernitana fu venduta. Lotito smentisce il suo legale

vedi letture

L’inchiesta sul presidente FIGC Gabriele Gravina, al momento senza indagati, per appropriazione indebita e riciclaggio. Si comincia da una collezione di libri, con il venditore, il presidente della FIGC che incassa la caparra e acquista un appartamento a Milano ma dietro c'è un mondo. C’è infatti una dinamica che sarebbe avvenuta nel 2018, quando la Lega Pro, con a capo Gravina (non indagato), ha chiuso un contratto con la Isg, società specializzata in piattaforme digitali. Scrive La Repubblica: "il sospetto, tutto da verificare, è che Gravina possa avere avuto una contropartita: l’incasso di una sorta di caparra per un affare sfumato che ruota intorno a una collezione di libri. E che i soldi siano stati investiti per acquistare un’abitazione a Milano".

Ma il picco di ricerche di Striano si ha quando la Salernitana passa nelle mani di Danilo Iervolino, in particolare tra giugno e luglio. E nel marzo 2023 la procura antimafia invia gli atti ai magistrati di Roma: "Nessuno dice che le informazioni sono arrivate da Floridi. Piuttosto Striano e Laudati sostengono, mentendo secondo i pm di Perugia, che l’input è partito dalla procura di Salerno. Tuttavia nasce la l’inchiesta per verificare le informazioni di Striano su Gravina".

Storia complessa questa, così contorta che ieri il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha smentito le dichiarazioni del suo stesso avvocato: Se c’è un’indagine sulla vendita della Salernitana noi chiederemo di essere sentiti dal pm", aveva detto. Il numero uno laziale: “Non parli per me”.