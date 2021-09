Juve al bivio. Il Messaggero: "Aria da ultima spiaggia. Dopo Napoli inizia il tour de force"

Aria da ultima spiaggia, scrive Il Messaggero sulla gara tra Napoli e Juventus, in riferimento ai bianconeri. Con un punto nelle prime due Napoli è già il primo bivio stagionale per la squadra di Allegri, che in caso di sconfitta scivolerebbe a -8. Max non ha ancora trovato l'erede di Ronaldo, l'ombra più ingombrante dalle parti della Continassa. Dopo il Napoli, la Juve affronterà un tour de force con Malmö, Milan, Spezia, Samp, Chelsea e Toro prima della sosta di ottobre, e deve ancora conquistare i tifosi dopo i fischi all'Allianz.