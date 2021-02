L'apertura del Corriere dello Sport: "Napoli, Rino è un muro"

"Napoli, Rino è un muro", titola questa mattina in apertura il Corriere dello Sport. A margine dello zero a zero nel match d'andata di Coppa Italia contro l'Atalanta il tecnico chiude così le polemiche: "La messa l'ho già cantata". Qualificazione aperta, mercoledì il ritorno a Bergamo: "Giochiamo ogni tre giorni, è dura". L'analisi di Gasperini: "Sprecate molte occasioni nel primo tempo".

CR7 - "Ronaldo a quota 100, la sfida è con Sivori", si legge invece in taglio alto. Dopo Pelé, l'asso portoghese vuole superare un altro mito: per ora ha realizzato 87 gol in 112 gare, deve arrivare alla cifra tonda entro la partita numero 123 per battere l'argentino.

Roma - Sempre in taglio alto il quotidiano si occupa del tema più caldo di questi giorni in casa giallorossa: "La Roma non arretra: 'Dzeko degradato'", si legge. Pinto conferma la fiducia a Fonseca e puntualizza: "Serve disciplina ma siamo sicuri che Edin si impegnerà". Sabato contro la Juve senza la fascia: "Adesso siamo tutti uniti".

Estero - Spazio anche al campionato inglese in taglio basso: "Liverpool, un altro ko. E Pep continua la fuga", titola il quotidiano. Milik subito a segno con il Marsiglia, mentre in Spagna il Barcellona rischia grosso e passa in Coppa ai supplementari.