Spezia, Italiano al CorrSport: "Io al Napoli? Un attestato di stima non basta"

vedi letture

Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, si è concesso al Corriere dello Sport per parlare dell'ottimo campionato sin qui disputato dalla sua squadra: "De Laurentiis quando è venuto a complimentarsi negli spogliatoi mi ha stupito. Una gran bella soddisfazione. Però non mettiamo in giro cose su me e il Napoli, per favore. Magari bastasse l'attestato di stima di un presidente per avere un contratto. Io credo che per un allenatore la prima cosa da realizzare sia l'empatia con i giocatori. Fatto questo, può accadere qualcosa di travolgente in qualsiasi squadra. Dal Milan si Sacchi al Barcellona di Guardiola, non ho mai visto una squadra vincere senza un'idea di gioco".