Russia 2018, la Cina di Lippi vince ma non basta: avanti Iran e Corea del Sud

© foto di Andrea Ninni/Image Sport

Vince ancora la Cina di Marcello Lippi nel girone A delle qualificazioni asiatiche per quanto riguarda il Mondiale di Russia 2018. La selezione gestita dall'ex ct della Nazionale italiana ha bissato la vittoria di tre giorni fa contro l'Uzbekistan, battendo 2-1 in trasferta il Qatar. Pareggia l'Iran contro la Siria per 2-2, la Corea del Sud non va oltre il pari a reti inviolate in Uzbekistan. Questa appena consegnata agli archivi si tratta dell'ultima gara valida per i raggruppamenti di qualificazione, con l'Iran che supera il turno grazie ai 22 punti conquistati in dieci partite disputate. Segue la Corea del Sud con 15 punti che ha strappato il pass per il Mondiale mentre la Siria - terza in graduatoria - accede allo spareggio contro la terza classificata del gruppo B, la Cina di Lippi era già virtulamente fuori dal discorso qualificazione e chiude al penultimo posto con 12 punti. Da sottolineare, però, che l'allenatore italiano è subentrato a qualificazioni in corso - ereditando una situazione disperata - collezionando tre vittorie, due pareggi e un solo ko nelle gare valide per la Coppa del Mondo.