Quella di domenica sera alle 20:30 tra Napoli e Juventus sarà la sesta sfida tra Massimiliano Allegri e Carlo Ancelotti da allenatori. Nei cinque precedenti, per adesso il bilancio è dalla parte del tecnico toscano: due vittorie, due pareggi, una sconfitta. In Serie A, sarà il quarto scontro diretto e in questo caso il bilancio è in parità anche se nei gol fatti è avanti Allegri per 3 a 2. L'ultimo scontro diretto risale alla gara d'andata, ovviamente, con il 3-1 per la Juventus. Il primo incontro risale alla stagione 2008-09: arrivarono uno 0-0 e un successo di misura per l'allenatore emiliano per 1-0.

I precedenti tra Carlo Ancelotti e Massimiliano Allegri in Serie A

1 vittoria Ancelotti

1 pareggio

1 vittoria Allegri

2 gol fatti squadre di Ancelotti

3 gol fatti squadre di Allegri