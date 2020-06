-1 a Napoli-Juve: prima volta per Doveri. Portafortuna bianconero, fedelissimo azzurro

Sarà Daniele Doveri il fischietto di Napoli-Juventus, finale di Coppa Italia. per il 42enne di Volterra, Toscana, spiega La Gazzetta dello Sport, sarà la prima designazione in una finale. Non solo: sarà anche la prima volta in uno scontro diretto tra Napoli e Juventus. Coi bianconeri precedenti da 11-2-1. Il Napoli è la squadra che ha diretto più volte: 15-7-4.