-100 a Euro 2020, la lista di Mancini è quasi pronta: pochi ballottaggi per il ct

"Ho le idee chiare, magari cambierà qualcosa ma non molto". Roberto Mancini lo ha ribadito ancora una volta: a 100 giorni da Euro2020, la lista dei 23 calciatori che saranno convocati dal ct dell'Italia è abbastanza definita. Un paio di dubbi, l'incognita legata a Nicolò Zaniolo, sul quale il commissario tecnico è sembrato però piuttosto cauto. L'infortunio del romanista ha cambiato i piani del selezionatore azzurro, mentre il recupero di Giorgio Chiellini ha tranquillizzato il Mancio su questo fronte.

Portieri - Donnarumma e Sirigu sono certi del rispettivo posto in lista. Ballottaggio Gollini/Meret per il ruolo di terzo portiere: da novembre in poi, l'atalantino ha scalato parecchie posizioni ai danni dell'estremo difensore del Napoli, superato anche da Ospina nelle scelte di Gattuso.

Difensori - Le certezze sono Bonucci, Chiellini e Acerbi. Più, sulla fascia, Florenzi, Emerson Palmieri e Spinazzola. Come quarto centrale, in questo momento Romagnoli è avanti a Mancini, che oltre alle buone prestazioni ha il piede destro dalla sua. Quanto ai terzini, Di Lorenzo (molto?) più avanti di De Sciglio, D'Ambrosio e Biraghi.

Centrocampisti - Barella, Verratti, Jorginho, Sensi, Pellegrini: intoccabili. Resta un posto da assegnare, che sarebbe spettato a Zaniolo: a meno di un recupero lampo del fantasista della Roma, se lo giocano Tonali e Castrovilli, con l'outsider Cristante. Come vedremo, potrebbero andarci entrambi.

Attaccanti - Altre certezze: Immobile, Belotti, Insigne, Chiesa e Bernardeschi. Detto che Pellegrini potrebbe spostarsi in questo reparto e questa è un'opzione molto quotata al momento (liberando quindi spazio sia a Tonali che Castrovilli), in caso contrario resterebbe solo uno slot disponibile e Orsolini ha fatto di tutto per prenderselo. La concorrenza è quella di Kean, con El Shaarawy e Berardi in questo momento più attardati. Suggestione? Cutrone o Scamacca.

Portieri: Donnarumma, Sirigu

Difensori: Bonucci, Chiellini, Acerbi, Spinazzola, Florenzi, Emerson Palmieri.

Centrocampisti: Verratti, Barella, Jorginho, Sensi, Pellegrini.

Attaccanti: Belotti, Immobile, Insigne, Bernardeschi, Chiesa.

Porta e difesa:Meret/Gollini, Romagnoli/Mancini, Di Lorenzo/De Sciglio/D'Ambrosio/Biraghi.

Centrocampo e attacco: Tonali/Castrovilli/Cristante/Zaniolo/Orsolini/Kean (due posti)