11 tiri in porta, 2 pali e 11 corner. Il pareggio dell'Inter è la sintesi della stagione nerazzurra

Non sono bastati 11 tiri in porta, 2 pali e 11 corner per scongiurare la festa scudetto della Juve che stasera al Friuli può raccogliere il suo 36° scudetto, 9° consecutivo, se batte l’Udinese. L’Inter - sottolinea La Gazzetta dello Sport nella sua analisi della partita - è rimbalzata contro la Fiorentina in un match che è una buona sintesi della stagione nerazzurra: tante belle cose, troppi sprechi, poca cattiveria. Conte, dunque, resta alle spalle dell’Atalanta che affronterà all’ultima, mentre la Viola ha giocato a sopravvivere, benedetta dalla sorte, ma all’ultimo respiro ha anche sfiorato il sacco di San Siro.