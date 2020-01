23 gol in 19 giornate: Immobile punta Higuain e la Scarpa d'Oro

© foto di www.imagephotoagency.it

Quattro gol in più di Lewandowski, cinque in più di Timo Werner e sei rispetto a Vardy. Ciro Immobile guida la classifica momentanea della Scarpa d'Oro e oltre a questo punta anche il record di gol in Serie A in una sola stagione di Gonzalo Higuain, che nel suo ultimo anno al Napoli ne mise a segno 36. Se dovesse continuare di questo passo l'attaccante della Lazio non avrebbe problemi a superarlo, visto che la proiezione parla di 46 gol in campionato e per nell'anno dell'Europeo anche tutto il popolo italiano può gioire, visto che il maggiore problema, negli ultimi anni, è stato proprio quello relativo al centravanti. Messi e Cristiano Ronaldo sono molto indietro nella classifica della Scarpa d'Oro e Immobile può davvero sognare di arrivare davanti ai due mostri sacri che hanno monopolizzato il calcio nell'ultimo decennio e anche di più.

Con un attaccante in questo stato di grazia la Lazio non si deve porre limiti. Lotta Scudetto in campionato, quarti di finale contro il Napoli in Coppa Italia, con la qualificazione alla prossima Champions League che resta l'obiettivo dichiarato, ma tra qualche settimana, se le cose dovessero continuare così, nessuno in casa biancoceleste potrà più nascondersi.