33 presenze, 25 reti. La UEFA celebra la storia di CR7 contro l'Atletico

La UEFA, tramite il profilo Twitter della Champions League, ripercorre la prolifica storia di Cristiano Ronaldo contro l'Atletico Madrid. Un record del tutto particolare e per certi versi inimitabile, fatto di 33 presenze e 25 reti contro i Colchoneros. In calce il video con alcune delle reti più significative del portoghese, comprese le 3 segnate nel ritorno degli ottavi di finale dello scorso anno con la maglia della Juventus.

⚪️⚫️ Cristiano Ronaldo's record against Atlético in all competitions = 🔥🔥🔥

⚽️2⃣5⃣

👕3⃣3⃣#UCL pic.twitter.com/A94K6bjyK5

