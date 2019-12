4 nomi, 2 agenti e i club. Inter-Barça è già un momento di mercato

Fonte: dall'inviato a Milano

Oramai lo si è detto e scritto in tutte le salse. L’Inter è interessata, già per gennaio, ad Arturo Vidal del Barcellona. Ma pure a Ivan Rakitic. Mentre i blaugrana, in prospettiva estiva, seguono da vicino l’evoluzione delle situazioni di Lautaro Martinez e pure Milan Skriniar. Tanta carne al fuoco e 4 giocatori in ballo, con le due dirigenze che in queste ore, cominciando dal pranzo UEFA ed arrivando fino al big match di stasera, potrebbero trovare tempo e modo per parlarne. Anche perché i protagonisti e gli uomini di peso di certo non mancheranno.

C’è il Barça, ma pure gli agenti - La dirigenza blaugrana si è presentata a Milano al gran completo. Col presidente Bartomeu, infatti, ci saranno anche il vice Cardoner e l’uomo dei conti (nonché direttore generale) Oscar Grau. Oltre che i dirigenti e uomini mercato Bordàs, Elias, Moix, Plana e Pont. A conti fatti, tutti quelli che decidono qualcosa. E per l’Inter, inutile sottolinearlo, c’è tutta la dirigenza. Ma le presenze importanti, o sospette se preferite, non finiscono qua: perché a San Siro stasera ci sarà anche Beto Yaque, agente di Lautaro Martinez. E dalla Spagna assicurano che qualche seggiolino più in là si siederà pure Fernando Felicevich, agente di Alexis Sanchez e soprattutto di Arturo Vidal. Un quadretto importante che volendo potrebbe prendere decisioni importanti. Anche se difficilmente i pezzi del puzzle andranno tutti al loro posto. Ma un primo contatto fra i protagonisti, magari con vista su giugno più che gennaio, è davvero possibile.