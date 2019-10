4 reti segnate e 2 annullate. Sassuolo-Inter è sull'1-3 all'intervallo

© foto di www.imagephotoagency.it

Bellissimo primo tempo fra Sassuolo e Inter al Mapei Stadium, col risultato che per il momento premia la squadra di Antonio Conte, avanti 3-1 grazie alla rete di Lautaro Martinez e alla doppietta di Romelu Lukaku. Di Domenico Berardi la rete dei padroni di casa.

Pronti via e l'Inter è subito in vantaggio. La prima azione della gara porta ad un calcio d'angolo. La palla arriva a Brozovic che guarda a sinistra e serve Lautaro Martinez, bravissimo ad alzare la testa e spedire alle spalle di Consigli una splendida parabola a girare. E' il minuto numero 2. La rete a freddo spiazza il Sassuolo che rischia ancora ma non affonda: al 13' Lautaro si divora una clamorosa occasione da gol e il pareggio di Domenico Berardi al 16' è il più classico esempio di 'gol sbagliato, gol subito'. Il 25 riceve al limite destro dell'area di rigore, sfida Biraghi e calcia di destro a incrociare trovando una grandissima rete sul palo lontano.

La cronaca arriva al 27esimo, quando Lautaro Martinez segna il raddoppio regalando il nuovo vantaggio ai suoi. Ma l'arbitro Giacomelli, assistito dal VAR, annulla la rete per fallo di Romelu Lukaku prima che il pallone arrivasse sui piedi dell'argentino. Al 33esimo altro episodio: Obiang lancia profondo Caputo che avanza e batte Handanovic con un preciso diagonale basso. Ma Giacomelli ancora una volta annulla, giustamente, per fuorigioco. Al 35esimo Romelu Lukaku si fa finalmente vedere con un bello spunto dentro l'area, una sorta di prova generale per il gol che arriva al 38esimo: il belga riceve spalle alla porta, controlla e batte Consigli per il nuovo vantaggio nerazzurro.

Ma il belga non si accontenta e al 45esimo sfrutta un calcio di rigore concesso per fallo su Lautaro Martinez per arrotondare il risultato: tiro basso a incrociare e gol dell'1-3 con cui si chiude il primo tempo.