42 milioni per il sorpasso: l'Atletico sta per soffiare James al Napoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Mattino oggi in edicola fa il punto su presente e futuro di James Rodriguez. L'Atletico Madrid è all'assalto per strappare il giocatore al Napoli: può essere un altro colpo importante, i Colchoneros preparano 42 milioni di euro da versare nelle casse del Real Madrid. Sarà decisivo il parere del giocatore, col Napoli che intanto ha sì il favore del giocatore ma adesso dovrà rilanciare per superare la concorrenza dell'Atletico.