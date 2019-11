6 punti in 5 gare: Sampdoria malata, ma la cura Ranieri inizia a funzionare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sei punti in cinque partite, la cura di mister Claudio Ranieri sta (piano piano) iniziando a funzionare. Dopo il pareggio all'esordio contro la Roma, il nuovo tecnico blucerchiato ha perso infatti 2-1 a Bologna, riacciuffato in casa il Lecce nel recupero (1-1), espugnato il Mazza di Ferrara sempre allo scadere (1-0 con la SPAL) e fermato quest'oggi il miglior attacco del campionato a Marassi (0-0 con l'Atalanta).

Tre i gol fatti, altrettanti quelli subiti. Il 4-4-2 di Ranieri sta dando ottime risposte a livello difensivo, anche se davanti mancano non poco le straordinarie gesta del capocannoniere dello scorso campionato, Fabio Quagliarella. Un'assenza in termini di reti che, insieme alla scarsa vena realizzativa degli altri attaccanti doriani, rende il reparto avanzato della Samp il peggiore di tutto il campionato con quello della SPAL (appena sette gol segnati). Dopo aver praticamente blindato la retroguardia (ben tre clean sheet), per iniziare a fare punti salvezza servirà così registrare quanto prima anche l'attacco, magari proprio durante questa sosta per le Nazionali.

I risultati di Ranieri alla Samp:

Sampdoria-Roma 0-0

Bologna-Sampdoria 2-1

Sampdoria-Lecce 1-1

SPAL-Sampdoria 0-1

Sampdoria-Atalanta 0-0