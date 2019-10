A Conte basta il solito Lautaro. Brescia-Inter 0-1 all'intervallo

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Primo tempo bello e combattuto, quello andato in scena nella gara delle 21 fra Brescia e Inter. Col risultato che per il momento premia gli uomini di Antonio Conte, avanti grazie alla rete realizzata al 23esimo da Lautaro Martinez.

Parte forte l'Inter, col 3-5-2 scelto da Corini per il suo Brescia che costringe la squadra a restare bassa e subire la spinta nerazzurra. La prima occasione capita sulla testa di Lukaku (fuori), quindi ci provano Godin e De Vrij su calcio d'angolo. Nel mezzo, come detto, la rete di Lautaro Martinez che per il momento decide il risultato, anche se il bel tiro del Toro da oltre 30 metri si insacca alle spalle di Alfonso anche grazie alla deviazione decisiva di Cistana.

La rete subita però sveglia il Brescia, che si scrolla la paura di dosso, alza il baricentro e inizia a creare pensieri alla retroguardia interista. Prima con una bella iniziativa di Tonali che porta un calcio d'angolo, poi con un colpo di testa di Donnarumma che impatta su Gagliardini dentro l'area. Il Rigamonti invoca il rigore, il silent check del VAR certifica la regolarità del tocco del 5 interista (che colpisce con la nuca e non col braccio). La gara a quel punto si scalda, con lo stesso Gagliardini e Tonali che non se le mandano a dire, inevitabile per l'arbitro sventolare il giallo in faccia al centrocampista del'Inter. La gara nel finale di tempo è frammentata e dopo 2 minuti di recupero l'arbitro manda tutti negli spogliatoi sul risultato di 0-1 in favore dell'Inter.