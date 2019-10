A Gervinho, Kulusevski e Karamoh serve un centravanti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La sconfitta contro l'Hellas Verona non ridimensiona l'inizio, ottimo, del campionato del Parma. Certo, i ducali soffrono di più con le presunte piccole - SPAL o scaligeri, appunto - che non contro le big come l'Inter, oppure chi punta all'Europa come il Torino. Insomma, come un anno fa, la squadra di D'Aversa ha il problema di fare gioco, non certo di subirlo. Perché, nonostante la penuria totale di giocatori disponibili per la prima squadra, con zero riserve in difesa, il Parma non ha subito granché. Ma ha avuto molti più problemi a creare.

SERVE UN CENTRAVANTI - D'altro canto con l'Inter c'era la possibilità di attaccare molto di più la retroguardia avversaria, più alta e, per questo, più scoperta per le folate di Gervinho e di Kulusevski, oppure di Karamoh. Invece l'Hellas si è difesa raddoppiando sistematicamente su svedese e ivoriano, lasciando Karamoh a gravitare intorno all'area. Risultato: una grande fiammata di Gervinho, finita sulla traversa, una parata di Silvestri su Karamoh, a poco dalla fine. Probabilmente con Inglese e Cornelius, più abituati a battagliare in spazi stretti, la situazione sarebbe stata diversa. Serve, appunto, almeno un centravanti per fare il salto di qualità.