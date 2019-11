A Roma come a Glasgow: in scena lo stesso film: identici errori e finale

Fonte: inviato allo Stadio Olimpico di Roma

Il Celtic non aveva mai vinto in Italia. E nelle ultime sei trasferte aveva segnato solamente un gol, all'Udinese. Ancora una volta sono stati pagati errori individuali, come all'andata. Questa sea all'Olimpico è sembrato di rivedere lo stesso film, con i biancocelesti a gestire facilmente la partita, passare in vantaggio, avere l'occasione di raddoppiare e infine venire puniti. Una volta, poi la seconda a tempo scaduto. A Glasgow si erano aperte le sliding doors della partita dopo il palo di Correa sull'1-0 per i biancocelesti. Subito dopo arrivò l'1-1 di Christie grazie a un errore di Bastos e uno Strakosha non impeccabile. E nel finale il gol di Jullien con in mezzo i miracoli di Forster.

Questa sera le sliding doors sono comparse al mani di Jullien non ravvisato dall'arbitro. Anche qui il film lo stesso anche se la Lazio si era illusa sin da subito: Immobile in gol dopo sette minuti, poi tutto sotto controllo fino all'errore della coppia Milinkovic-Acerbi. Nella ripresa l'episodio da moviola che ha fatto infuriare Inzaghi, che ha individuato in quel momento la deviazione presa in favore del Celtic. Che ancora una volta si è affidato a Forster, prima della zampata decisiva di Ntcham. Ancora una volta con gravi colpe individuali dei capitolini. Alla vigilia della partita Inzaghi aveva detto: "Voglio una Lazio come quella dell'andata, tranne il risultato". Si è ritrovato invece un remake quasi fedele del film visto a Glasgow.