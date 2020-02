La proposta di rinnovo da parte del Sassuolo è arrivata, ma Roberto De Zerbi sembra intenzionato a prendere tempo per capire quale sarà il suo futuro visti i tanti interessamenti che ci sono stati nei suoi confronti anche nel recente passato. Sul futuro del tecnico ha rilasciato alcune dichiarazioni anche l'ad del club neroverde Giovanni Carnevali dalle colonne del Corriere dello Sport: "Non siamo rassegnati a un suo addio. De Zerbi non è mai stato messo in discussione quando le cose non andavano per il meglio, ha sempre avuto e avrà la nostra fiducia. Faremo valutazioni con lui al momento opportuno, avremo tempo e modo per capire e definire le strategie".