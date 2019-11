Adani e il commento di S.Praga-Inter: "Non penso di aver esagerato"

© foto di Federico De Luca

Ha fatto molto discutere il commento tecnico di Lele Adani durante l'ultima sfida di Champions League Slavia Praga-Inter. "Calma, calma, calma. Mettila dentro... annulla anche questo", le parole (le urla, sarebbe meglio dire) di Adani mentre Lukaku s'involava verso la porta avversaria per la rete del 2-1.

A 'Gazzetta.it', lo stesso Adani è voluto tornare sul tema: "Non pensa di aver esagerato? No, nelle partite ci sono momenti in cui le palpitazioni sono alte, attimi in cui tutto quello che hai preparato dal punto di vista tattico non conta più. L’emozione prevale su tutto".