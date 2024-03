Adani: "Merito al Napoli, ha vinto contro la miglior Juve di quest'anno come produzione"

Nel corso de La Domenica Sportiva, Lele Adani ha parlato così della prestazione della Juventus a Napoli dopo la sconfitta bianconera: "In termini di occasioni che secondo me è il primo dato che va valutato, la Juventus ha creato tanto e in situazioni favorevoli se Vlahovic aveva tirato via le castagne dal fuoco in altre gare, contro il Napoli ha sbagliato ma la Juventus oggi ci è arrivata tanto e con uomini diversi quindi maggior al Napoli che ha vinto contro una Juventus in palla, la migliore di quest'anno in termini di produzione offensiva. Il gol è la cosa più importante ma quello che determina una gara fatta bene è quanto produci e la Juventus ha tirato tanto in porta.

Corsa Champions? Da sottolineare il campionato del Bologna, vedremo L'Atalanta nello scontro con la Juve, poi c'è la Roma che è quinta mentre l'Inter fa un campionato a parte".

La classifica:

La domenica del 27° turno di Serie A rimescola le carte del campionato, soprattutto per quanto riguarda la corsa salvezza. Importantissimi in tal senso i successi dell'Hellas Verona e del Cagliari, rispettivamente contro il Sassuolo in casa e sul campo dell'Empoli. Il duo lascia così proprio i neroverdi a -3, penultimi, e avvicina il Frosinone, fermato sul pari dal Lecce tra le mura amiche. Serata dedicata a chi si gioca le coppe europee: colpaccio del Bologna sul campo dell'Atalanta che permette ai rossoblù di allungare proprio sulla Dea nella corsa Champions e di consolidare il 4° posto. Doppio sorpasso del Napoli ai danni di Lazio e Fiorentina, invece, dopo il successo contro la Juve, ancora seconda ma ora solo a +1 sul Milan terzo.