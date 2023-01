Addio a Gianluca Vialli, Bonucci: "Uomo vero con valori importanti. Sei stato un esempio"

vedi letture

Il difensore della Juventus e dell'Italia Leonardo Bonucci ha voluto ricordare Gianluca Vialli, ex calciatore e membro dello staff della Nazionele di Mancini, sui propri canali social legando a ogni lettera del nome una caratteristica dell'attaccante scomparso oggi a 58 anni:

"G rande

I ntelligente

A mabile

N obile

L eader

U mile

C arismatico

A mico

Sei stato un esempio per tutti Noi.

In un momento di così forte dolore penso a Te, alle tue parole in ogni raduno, alla tua forza, alla voglia di essere con Noi sempre anche a discapito della tua salute.

Un Uomo con dei valori importanti e che dovrà vivere dentro ognuno di Noi perché i grandi uomini come Te meritano di essere ricordati per sempre".