Addio a Maradona, Boateng: "Non pensiamo a cosa ha fatto per sè. Per gli altri ha fatto tanto"

vedi letture

Nell'intervista rilasciata ai canali ufficiali della Lega B, Kevin Prince Boateng, fiore all'occhiello del Monza, ha ricordato Diego Armando Maradona: “Ho letto una frase che per me è emblematica. Non dobbiamo pensare a cosa ha fatto Maradona per se stesso ma cosa ha fatto per gli altri. Ha fatto tanto. E’ stato il numero uno in campo ma è stato ancor di più fenomenale fuori. Perché non ho mai sentito un compagno lamentarsi, ho sempre avuto notizie di gesti fuori dal comune. Si è parlato tanto di lui, nel bene e nel male, ma noi dobbiamo ricordare come abbia influenzato le nostre vite, e lo ha fatto e lo farà sempre”.