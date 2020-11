Addio Maradona. Ancora Ferlaino: "Per lui strappai un assegno in bianco. E arrivò il 2° Scudetto"

vedi letture

L'ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino ai microfoni di RaiNews24 ha parlato della morte di Diego Armando Maradona: “Un bruttissima notizia in un anno bruttissimo per tutto il mondo. Il nostro rapporto non è stato burrascoso, per lui strappai un assegno in bianco e feci bene perché sennò non sarebbe arrivato il secondo Scudetto. La serata dopo quella vittoria è stata la giornata più bella della mia vita. Maradona ti voglio bene, ti vuole bene tutta Napoli, ti amiamo”.