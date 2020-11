Addio Maradona, De Magistris: "La prossima settimana gli intitoleremo il San Paolo"

La notizia era nell'aria ormai da qualche ora, dal sindaco di Napoli adesso arriva anche la conferma ufficiale. Intervistato dal portale Doble Amarilla, Luigi De Magistris ha infatti annunciato che la prossima settimana lo stadio "San Paolo" di Napoli sarà intitolato a Diego Armando Maradona: "Diego Armando Maradona è la persona unica che ha saputo unire i napoletani di tutto il mondo attraverso il riscatto, l'orgoglio e l'emancipazione di una terra. Ci ha fatti sognare, ci ha fatti felici, è indimenticabile e resterà immortale. Lo ricorderemo per il suo modo di stare in campo, ma anche per le sue fragilità. Diego non si può giudicare, ma solo amare. Per questo stanotte abbiamo acceso le luci dello stadio, ora abbiamo proclamato il lutto cittadino e la prossima settimana intitoleremo formalmente lo stadio San Paolo, quello dove lui ci ha fatto sognare e vincere, a Diego Armando Maradona", le sue dichiarazioni al media argentino.