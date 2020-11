Addio Maradona, Guardiola: "L’uomo della gioia e del piacere. Ha reso migliore il calcio"

Dopo la vittoria del suo Manchester City in casa dell’Olympiacos Pep Guardiola, tecnico dei Citizens ha voluto rendere omaggio allo scomparso Diego Armando Maradona: “C’era uno striscione in Argentina, credo un anno fa che diceva: “Non importa ciò che hai fatto nella tua vita, Diego. Conta ciò che hai fatto per noi e le nostre vite. Credo che sintetizzi perfettamente ciò che ci ha regalato. E’ stato l’uomo della gioia, del piacere, dell’impegno per il calcio. Ha reso migliore il mondo del calcio. Le sue prestazioni, ciò che ha fatto a Napoli, squadra del sud, e con l’Argentina a Messico ’86 è incredibile. Riposo in pace. Da parte di tutto il Manchester City un forte abbraccio alla sua famiglia”.