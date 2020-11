Addio Maradona, l'amico storico Ceci: "Si è lasciato morire, era una persona fragile e umile"

A due giorni dalla morte di Diego Armando Maradona, continuano ad arrivare testimonianze toccanti, che provano anche a far luce sugli ultimi anni tormentati del Diez. Stefano Ceci, storico amico della leggenda argentina, ha parlato a Kiss Kiss Napoli in modo molto chiaro: "Maradona si è lasciato morire. Non voleva più vivere. Diego ha smesso di essere Diego a 15 anni: quando è diventato Maradona, è stato solo Maradona. Negli ultimi mesi Diego era davvero stanco. Sentiva che non era più lo stesso di prima. Fino a due anni fa, giocava a calcio e paddle a Dubai, una volta alla settimana, con persone dai 15 ai 20 anni più giovani. Era fisicamente attivo. Poi sono arrivati i problemi con Rocío, ecco perché si è lasciato trasportare fisicamente e mentalmente. Il caos familiare ruotava attorno a Diego, che non ha mai avuto la pace totale. È sempre stato solo, tutti pensavano solo a Maradona. Ho vissuto con lui per 20 anni e ho conosciuto la persona dietro il calciatore. Diego era una persona fragile e umile. La persona di Diego era l'opposto del Diego calciatore. Poche persone hanno apprezzato molto Diego come persona. Almeno ora è con le persone che ha amato di più: sua madre e suo padre. Ora Diego è in pace"..