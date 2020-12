Addio Maradona, Napoli si prepara per il museo nello stadio: programmato un sopralluogo

vedi letture

Nella giornata di ieri Aurelio De Laurentiis ha annunciato che, oltre allo stadio e alla stazione, è al vaglio l'ipotesi di intitolare a Diego Armando Maradona anche un museo. Ieri stesso il presidente ha incontrato il sindaco Luigi De Magistris per discuterne. All'incontro erano presenti anche Alessandro Formisano e l'avvocato Testa per il Napoli. Ieri sera è arrivato il primo via libera dal Comune per un museo che dovrebbe coprire un'estensione che va dai 5mila ai 10mila metri.

Via libera. Nell'incontro si è concordato sull'idea di realizzare insieme, all'interno dello stadio Diego Armando Maradona, un museo del Napoli e del campione argentino. E' stato già concordato un sopralluogo allo stadio la prossima settimana e i contatti tra società e Comune andranno avanti nei prossimi giorni. A riportarlo è La Repubblica.