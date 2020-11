Addio Maradona, Stoichkov: "Se in Paradiso c'è un trono del calcio, è per te"

Anche il campione bulgaro Hristo Stoichkov ha voluto ricordare Diego Armando Maradona postando sul proprio profilo Facebook una foto di una gara di beneficenza organizzata dal numero 8: “Don Diego se n’è andato. Un idolo che ho sempre ammirato e che anche in tempi difficili non ho mai smesso di amare. Se c’è un trono del calcio in Paradiso, è per te. Riposa in pace, amico”.