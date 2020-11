Addio Maradona, Zidane: "Maradona? Diego era un giocatore che tutti desideravamo imitare"

Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, ha ricordato Diego Armando Maradona anche nella serata di ieri durante la conferenza stampa successiva alla vittoria per 2-0 sul campo dell’Inter: Non è una notizia triste solo per il mondo del calcio ma per tutti. Credo sia stato un giocatore unico. Il mio idolo era Enzo Francescoli. Diego però era un giocatore che tutti desideravamo imitare. Tutti nel mondo, tutti i bambini desiderano parlare dei loro beniamini. E io ho avuto la fortuna di potergli dire che è stato davvero un grande giocatore”