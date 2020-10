Adesso Conte non ha alibi: dallo Shakhtar all'Inter, tutta la profondità della sua rosa

Tranne Lukaku out per infortunio, di fatto Antonio Conte ha dimostrato in due partite tutta la profondità della rosa nerazzurra. Chiaro, l'assenza contestuale di due attaccanti su quattro, dunque anche Sanchez, ha portato il tecnico a optare per Perisic alto e per Pinamonti in panchina. Però la formazione racconta una squadra costruita anche per i tour-de force, se contiamo che alle 18 Conte avrà in panchina Young, Vidal, D'Ambrosio, Nainggolan, Brozovic, Bastoni e Pinamonti oltre ai giovani e ai portieri.

Shakhtar-Inter Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro.

Inter-Parma Handanovic; De Vrij, Ranocchia, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Darmian; Eriksen; Perisic, Lautaro.