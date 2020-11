ADL: "Abbiamo convinto l'UEFA, sarà come se Diego ci guardasse sia oggi che domenica"

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per ricordare Diego Armando Maradona e non solo: "Ricordarlo? Difficile. La persona è talmente immensa che qualsiasi cosa o minuto di raccoglimento sarebbe illusorio. Abbiamo convinto l’Uefa a lasciarci gli spazi che sono fissi solitamente, abbiamo messo un’altra fila per Diego oltre che nei maxi-schermo, sarà come se ci guardasse anche lui sia oggi che domenica".