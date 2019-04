© foto di Daniele Buffa/Image Sport

All'esterno di Palazzo Patrucci, appena terminato il pranzo UEFA con i dirigenti dell'Arsenal, Aurelio De Laurentiis ha parlato con i giornalisti presenti della condizione del calcio italiano: "Ieri sera mi si è aperto un mondo vedendo Manchester-Tottenham. Ho detto: questo è il calcio. L'Italia è la preistoria del calcio. Sembra che in Italia non ci divertiamo a giocare. Lo spettacolo di ieri è irripetibile in Italia, dove ci nascondiamo dietro una tattica. Il vero pericolo nell'affrontare una squadra inglese è questo".