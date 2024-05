Napoli, una panchina per quattro: De Laurentiis ha inviato una bozza d'offerta a tutti i candidati

Chi sarà il prossimo allenatore del Napoli? Secondo le ultime indiscrezioni, il casting è a quattro: Stefano Pioli, Gian Piero Gasperini, Vincenzo Italiano e Antonio Conte. Aurelio De Laurentiis avrebbe inviato una bozza d'offerta a più o meno tutti i candidati alla panchina. Questa l'indiscrezione lanciata dall'edizione odierna del quotidiano Libero, secondo cui siamo alle battute conclusive, presto il presidente sceglierà.

Dopo averne cambiati tre in una disastrosa stagione, De Laurentiis è consapevole di non poter sbagliare. Il presidente del Napoli avrebbe inviato una bozza di contratto più o meno a tutti i candidati. Conte è la scelta preferita dei tifosi ma avanza richieste economiche importanti, per se stesso e per la squadra da costruire.

Pioli e Italiano sono più facili da raggiungere, essendo in uscita rispettivamente da Milan e Fiorentina e senza particolari esigenze per dire sì al Napoli. E poi c’è l’idea “rivoluzionaria”, quella che porta a Gasperini. Ci sarà da attendere la fine della stagione per capire le intenzioni dell’allenatore piemontese, che ha un contratto in scadenza nel 2025".